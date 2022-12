Két hatalmas betonkockával van lezárva a Gesztenye fasor a Zsigmond utcai kereszteződésnél. A következő 2 hétre leállnak a munkagépek, január 9.-én fogják folytatni a munkát. Addig csak a Bacsó Béla útról hajthatnak be az érintett szakaszon lakók a házukhoz.

Rigó Balázs, Tata alpolgármesterét és Csicsai Frigyest, Tata Város Főkertészét a Kemma.hu elkísérte a jelenlegi munkaterületre. Elmondták, hogy a munkálatok kezdete óta folyamatosan figyelemmel kísérik a zöld területekben esett károkat.

- A munkavégzés szüneteltetéséről és az ezzel kialakult forgalmi rendről levélben tájékoztattuk az itt élőket. Illetve január végén tartunk egy újabb lakossági egyeztetésre várjuk őket a Jázmin iskolában, ahogy ezt megtettük már a projekt elején is - mondta az alpolgármester, aki kiemelte, hogy az út burkolata a munkálatok befejeztével lesz teljesen felújítva.

- A Zrínyi utcától a Zsigmond utcáig nem egy végleges útburkolat van, majd a projekt végén, ha befejezték a felszín alatti munkákat majd vissza fognak térni ide és a végleges burkolatot el fogják helyezni. A jelenlegi ideiglenes burkolat csak azért lett lerakva, hogy a kivitelezés teljes befejezéséig is használható legyen az útnak azon része - tette hozzá Rigó Balázs aki szerint tavaszra fognak befejeződni a munkálatok.

A bejárás során feltűnő volt a munkaterület körüli rombolás. A munkagépek nyomai felszántották a füves területet, néhol bokrokat döntöttek ki, és még a Vadgesztenye fák ágait is letörték. Erről több lakossági panasz is érkezett már az önkormányzathoz.

- Panaszok érkeztek és a kollégáim is jelezték már a hivatal részéről a kivitelező felé, hogy a területen fákban többször is kár keletkezett a munkagépek mozgása során, sajnos több esetben az oda nem figyelés miatt. Az ügyben levélben fordultunk a kivitelezőhőz, é kértük a jövőben sokkal nagyobb figyelmet fordítson a zöld területek védelmére - magyarázta.

Csicsai Frigyes, Tata Város Főkertésze elmondta, hogy a kivitelezőtől a zöld területben keletkezett károk miatt kompenzációt kértek. Mint elárulta egy, az utcán álló kifejlet Vadgesztenyefa eszmei értéke elérheti az akár több millió forint is. Ezekből most több is megsérült az elmúlt 4 hónap alatt.

- Mint minden beruházást, ezt is figyelemmel kísérjük már a kezdetek óta. Az elkészült szakasz átadása után készült egy feljegyzés az itt okozott károkra milyen lehetséges megoldásokat tudnék javasolni. Szerencsére a fák törzsei nem sérültek meg, csak a vékonyabb ágak hasadtak, törtek le. Ezeknek szakszerű visszavágása még megmenthetik az egyébként érzékeny fákat.

Hozzátette: - Az alpinisták majd szakszerű metszéseket végeznek csak a sérült növényi részeken a legkisebb visszavágással. A munkálatok után a füves területeket is újra parkosítják a projekt befejezte után - sorolta a szükséges feladatokat a főkertész. Kiemelte, hogy az egész országban problémát jelent, hogy nem figyelnek a növényekre, fákra a kivitelezések során.

A kivitelezővel folytatott egyeztetések során a károk miatti kompenzáció is szóba került. A főkertész javaslatára öt darab vadgesztenye útsorfák ültetése.

- Ezek már nagyobb fáknak számítanak, 12-14 centiméteres törzsvastagsággal, 2-3 méter magasak. Illetve még egyeztetve lesz, hogy a Gesztenye fasor, a Mikovenyi utca és a Zrinyi utca kereszteződésében levő sérült zöld felület parkosítását is szeretnénk, ha elvégeznék - tette hozzá.

Hogy a jövőben ilyen sérülések ne történhessenek a következő munkaterületen levő fák kinyúló ágait szakszerűen előre visszavágják. Így elkerülhető, hogy a munkagépek törjék le azokat, esetleg visszafordíthatatlan kárt okozva.