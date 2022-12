A meteorológiai télhez december második napkán csatlakozott Komárom-Esztergom megye egyes területein az első síkvidéki havazás. A Bakonyalja, így Császár település térségében is vékony hólepel borította be a tájat egy rövid ideig. A hó aztán gyorsan el is olvadt, de annyira még éppen elég volt, hogy Deák István egy kisebb hóembert is megépítsen belőle. A lehullott hónak azóta már nyoma sincsen a térségben.