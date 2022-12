– Gyermekkorom óta a sport az életem jelentős része, a testépítő fitness sporttal 2014-ben ismerkedtem meg, egy évre rá már színpadon álltam– kezdte mesélni Farkas Heni, aki férjével, Estók Endrével mindent megtesz a hazai naturál testépítő és fitneszsportágért, Endre az INBA naturál szövetség magyarországi vezetője és európai alelnöke. Heni szerint sokat segít a felkészülésben, ha egész évben tartjuk a formánkat és talán ennek köszönhetően került mindössze két hónapba a felkészülés a Las Vegas-i megmérettetésre.

– Sok halat és húst ettem. Figyeltem a csökkentett szénhidrát tartalomra, tartottam az alacsony zsírtartalmú étrendet és fehérjében gazdag ételeket ettem. Továbbá a vitaminok, táplálékkiegészítők, aminosavak nagy segítségemre vannak a felkészülésem során – árulta el portálunknak Heni, mikor a felkészülés menetéről kérdeztük.

A versenyt november közepén rendezték a szerencsejáték fővárosában, Las Vegasban. Henit elkísérte családja és a helyszín adta lehetőségeket kihasználva, időztek néhány napot az amerikai városban. Természetesen a félkarú rablóval is próbálkozott, de Fortuna inkább a színpadon állt mellé, amikor a profik között 2 sportmodell és 1 figure kategóriákban lépett fel.

– Ugyanannyira izgultam, mint amikor először versenyeztem. Hatalmas volt rajtam a nyomás, mert az elmúlt években elért eredményeim alapján elvárják tőlem a sikeres versenyzést. Viszont az egyáltalán nem papírforma, bármikor bárhonnan bárki jöhet, aki éppen akkor jobban felkészült nálam – árulta el a tatabányai testépítő. Mint mondta, érdekes a versenyzés pszichológiája is és van egy jól bevált receptje, ami minden egyes alkalommal szerencsét hoz neki.

Két hónapos felkészülés után tarolt Las Vegasban Heni

– Nem nézek körül a backstage-ben mielőtt színpadra megyek. Ebben a helyzetben úgyis mindenkit szebbnek és jobbnak látok. Arra koncentrálok, hogy pontosan végrehajtsam a feladatomat és a lehető legjobb formámat mutassam a színpadon – mondta Heni, aki pro sportmodel masters kategóriában első, pro sportmodell open kategóriában második lett, a pro figure masters-ben pedig negyedik helyen végzett.

További terve, hogy jövőre is indul a Natural Olimpián Las Vegasban, sőt a jövő ősszel először Európában (Romániában) megrendezésre kerülő Natural Universe versenyén is, ami a világ második legnevesebb naturál versenye. A felkészülését pedig továbbra is Tatabánya legfelszereltebb edzőtermében a Dinamic Fitness-ben folytatja a gyönyörű testépítő.