A megyeszékhelyen és környékén éppen annyi embernek nyújtott segítséget a napokban Ágnes, Csenge és Rita, valamint az őket támogató sok-sok vállalkozás és magánszemély, ahány évet élt a Biblia szerint a Földön Jézus Krisztus. Harminchárom a megváltás száma. Harminchárom mélyszegélységben élő idős ember tudhatta meg ezen a héten, mit is jelent a mélygazdagság. Különleges karácsonyuk lesz. Kaptak meleg ruhát, takarót, élelmiszert és sok minden mást. Adtak érte könnyeket, mosolyt, kéznyújtást, ölelést.

– Hogyan is kezdődött? - kérdez vissza Rita. – Leültünk Csengével arról beszélgetni, hogy az energiaár-robbanás miatt bizonyára sokan kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem tudják fizetni a fűtésüket. Bevontuk Ágit is, és rászántunk egy napot, hogy végiglátogassuk azokat, akik a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (TJ ESZI) Család- és Gyermekjóléti Központ és Segítő Szolgálatok szakemberei szerint szinte kilátástalan helyzetbe kerültek. Amikor első kézből tudtuk meg és láttuk, mi is az a mélyszegénység, megdöbbentünk. Van olyan néni, akinek 100 ezer forint a nyugdíja, de ebből 60 ezer elmegy lakhatásra, gyógyszerekre. Másoknak mindössze 27-40 ezer forint körül van a nyugdíja.

Elkél a segítség

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Köszönöm! Nem fogok megfagyni!

Staudinger Csaba mondta ezt meghatottan, amikor megérkeztek hozzá a segítők a Baromállás-dűlőbe, és behordták a tűzifát a házához. Három évtizede él már itt, Tatabánya és Vértesszőlős határában, megdöbbentő körülmények között. Most nem fog fázni, ágyat, takarókat és meleg ruhát kapott, ennivalója is lesz bőséggel. - Boldog karácsonyt! - búcsúzott, majd sokáig integetett, amikor a segítők tovvábbindultak.

– Lassan már tíz éve igyekszem a különböző társadalmi problémákat megismerni, és a lehetőségeimhez mérten támogatni a rászorulókat – mondja Csenge. – Minden ilyen akció legfontosabb tanulsága szerintem, hogy összefogással hatalmas dolgokat lehet elérni és megvalósítani. Nagyon sok a jó, a segíteni vágyó ember. Igyekszünk a kezdeményezéseinkkel megtalálni és bevonni őket, mert akár egy már nem használt meleg kabát is nagy boldogságot tud okozni, ha oda kerül, ahol szükség van rá.

A létminimum alatt élőknek segítettek

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Régi ismerősünk a TJ ESZI egykori igazgatója, Mecsei Ilona, aki nyáron lett nyugdíjas – folytatja Ágnes. – Ő, valamint a csoport- és részlegvezetők, a segítő szolgálatok mondták el, hol találunk olyan embereket, akik a legjobban rászorulnak a segítségre. Számomra meglepő, egyben megdöbbentő módon nagyon sok szívszorító sorsot ismerhettünk meg a megyeszékhelyen és környékén, a tatabányai kistérségben. Hozzáteszem, két barátnőm és jómagam is szociálisan érzékenyek vagyunk, sok jótékonyságon vagyunk túl. Természetesen folytatjuk 2023-ban!