Réde azon települések közé tartozik, ahol előre tekintenek, így fontos számukra a helyiek kényelme és biztonsága is. Ennek érdekében a Településfejlesztési Operatív Programon belül benyújtottak egy pályázatot is a közelmúltban, amelynek segítségével korszerűbb buszmegállókra tudják cserélni a jelenlegieket. A kapott 23 millió forintból a buszöblöket is felújítják.