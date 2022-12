Az általános felfogás szerint a gyógyulás, illetve a fájdalom csillapítás alapja az orvosi beavatkozás vagy a pirulák használata. Ezzel szemben a szén-dioxid „kezelésnek” a tapasztalatai – nem túlzás – évszázadokra nyúlnak vissza, ezt a kezelések hatásossága is alátámasztja.

Az eljárás szélesebb körű, minőségi alkalmazásával kapcsolatban immáron másodszor rendeztek nemzetközi konferenciát a pénteken, Tatabányán, a megyei kormányhivatalban. Az esemény főszervezője dr. Csáky Csaba volt, aki a Mofettával, Széndioxid Terápiával az Egészségért Nemzetközi Egyesület elnöke.

A Kárpát-medencei Egészségmegőrző Civil Kampány keretében rendezett szakmai fórum egyik fővédnöke dr. Kancz Csaba főispán volt. A rendezvényen többek között a Felvidékről és Székelyföldről érkezett szakemberek is részt vettek, illetve előadást is tartottak. A határaink túl ennek gyógymódnak jóval nagyobb tradíciói vannak, így a tapasztalatok is markánsabbak.

Dr. Csáky Csaba egyebek mellett arról szólt, jelentős előrelépésnek számít, hogy a széndioxid-terápiás kezelést, jó tíz éve már a társadalombiztosítás is támogatja. Sok helyen azonban hosszúak a várólisták, amelyet csökkenteni illene, valamint a szolgáltatást, a gyógyítást közelebb kellene vinni a rászorulókhoz. Azaz, több helyszínen is meg kellene „honosítani” ezt az eljárást a betegek érdekében.

Ezzel sokat tehetnénk annak azért, hogy ne hazánk vezesse, lakosság létszámarányosan az európai statisztikát, az érszűkület miatti amputációkban... Az biztosnak tűnik, hogy az érkeringési betegségek amputáció nélküli mérséklését a széndioxid-terápia alkalmazása nagy mértékben segítheti.

Dr. Kancz Csaba egyebek között megjegyezte, hogy ennek a „szép” mozgalomnak a továbbvitele sok energiát igényel. Éppen ezért nagyon örömteli, hogy ilyen jelentős az érdeklődés azok részéről is, akik az ápolásban és a gyógyításban vesznek részt.