Az önkormányzat évekkel ezelőtt megvásárolta a faluközpontban álló ingatlant, idén februárban pedig benyújtották az épület teljes, azaz külső és belső rekonstrukciójára vonatkozó pályázatukat, mellyel kapcsolatban a napokban pozitív támogatói döntés született.

Felújították a ravatalozót

Dág a Magyar Falu Programban is eredményesen szerepel. A település az Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése című pályázaton mintegy 19 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. Ebből az összegből a rossz állapotban lévő ravatalozó épületének komplett felújítására nyílt lehetőség, a projekt hamarosan befejeződik. A belső falfelületeken több nagyobb repedés is volt már, így a falakat újravakolták. Elbontották és kicserélték a régi tetőszerkezetet, új nyílászárókat építettek be, az elektromos vezetékeket is újrahúzták. Az önkormányzat folyamatosan karbantartja a temetőt, ahol az elmúlt években is volt már fejlesztés, hiszen térkő burkolatot kapott a belső úthálózat egy szakasza. A következő években a kerítés egy szakaszát is felújítanák.

A tervek szerint két, közösségi célra alkalmas helyiség kap helyet az ingatlanban, a felújítás után az épület egyrészt ifjúsági klubként üzemelhet, de akár 40–60 fős összejövetelek, rendezvények – például borversenyek, tájékoztató fórumok – helyszínéül is szolgálhat. A projekt keretében a meglévő vizesblokkokat új elrendezésű férfi-női, illetve mozgáskorlátozottak számára kialakított külön mosdókkal válthatják ki. Az önkormányzat megvizsgálja a könyvtár átköltöztetésének lehetőségét is, továbbá az elképzeléseik között szerepel egy kis raktár létrehozása is, ahol például a közterület karbantartásához szükséges eszközöket is tárolhatnák.

Új nyílászárókat is beépíthetnek, a külső homlokzat új vakolatréteget kaphat. Az ingatlan belső udvaránál akadálymentes parkoló létesülhet, a hátsó bejáraton keresztül a mozgáskorlátozott személyek is bejuthatnának a jövőbeli közösségi házba. A jelenlegi egyedi kályhafűtés helyett központi gázkazán és kémény épülhet, a kellemes atmoszférát padlófűtéssel biztosítanák. A víz- és csatornarendszert, valamint az elektromos hálózatot is felújíthatják, a tetőszerkezetre napelemeket telepíthetnek.

Újraaszfaltozták az Arany János utcát

A nyári időszak az infrastruktúrát érintő beruházásokról szólt a településen. Júniusban kezdődött el az Arany János utca felújítása, melyet a Magyar Falu Program keretében elnyert mintegy 20,5 millió forintnyi támogatásból, illetve némi önkormányzati önrészből finanszíroztak, a kivitelezés augusztusban zárult le. A korábbi, rossz állapotú útburkolatot felmarták, majd az úttest teljes hosszában új aszfaltréteget kapott. Az utat szegélykövekkel is megerősítették, hiszen korábbi felújításoknál is tapasztalták, hogy hosszabb az élettartama azoknak az útburkolatoknak, melyek szegéllyel is rendelkeznek. Az Arany János utcából kiágazó Hunyadi János utcát még az előző években újították fel, idén pedig az önkormányzat önerőből letérköveztette az Oszuska Miklós Sportcsarnok parkolóját.

Az önkormányzat közölte, hogy az áremelkedések miatt végig kell gondolniuk, hogy mikor, milyen feltételekkel és mekkora önrész biztosításával tudják megvalósítani a projektet. Egyben köszönik Erős Gábor országgyűlési képviselőnek, illetve Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének a pályázatokhoz nyújtott segítséget.