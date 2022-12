Palackba rejtett millenniumi üzenet

Angyal József Kisigmánd krónikája című kötetéből is sok érdekesség kiderül a kistelepülésről. Például az, hogy a helyi millenniumi ünnepségek keretében, 1896-ban Szentmihálypuszta birtokosai egy-egy fát ültettek a hét vezér emlékére. Az Árpádot jelképező fa gyökerei között egy palackba üzenetet rejtettek és arra kérték „ennek megtalálóját, ültessen azon helyre új fákat s ezen írást tegye ismét a fa töve alá.”

Első világháborús emlékmű is található Kisigmándon. A Ghyczy-család az 1930-as évek elején márvány emlékoszlopot állíttatott a község 31 első világháborús hősi halottja emlékére, a katolikus templom mellett. 1990-ben közadakozásból második világháborús emlékmű is készült, amelyet a temetőben helyeztek el.