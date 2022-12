A Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred négy alegységétől - az úgynevezett területvédelmi zászlóaljaktól -, érkezett az az önkéntes tartalékos állomány, akik tábori körülmények között frissítették és mélyítették el tudásukat december első pár napjában a táborfalvai kiképző bázison. Az egy hetes felkészítésen a komárom-esztergomiak mellett a fejéri, a tolnai és a somogyi tartalékosok is részt vettek.

A táborban a különböző felkészítéseken részt vett tartalékosok képzésének célja az volt, hogy képesek legyenek az alaprendeltetésből adódó feladataik ellátására, a raj összekovácsolására. Emellett a tartalékos parancsnoki állomány felkészítésére is nagy hangsúlyt fektettek.

Az első napon az adminisztrációé és a körletek elfoglalásáé volt a főszerep, majd biztonságtechnikai rendszabályok ismertetése és a táborparancs felolvasása következett. A kiképzési foglalkozások már másnap elkezdődtek, itt a tartalékos állomány többek között általános harcászati,- vegyivédelmi,- egészségügyi,- és műszaki kiképzésen vett részt.

A különböző tantermi foglalkozások mellett harcászati tapasztalatra is szert tettek a kiképzés résztvevői a táborfalvai gyakorlótéren. Az úgynevezett MILES rendszer segítségével felmérhető volt, ha valakit találat ért, és ennek segítségével kiküszöbölhetővé váltak az addigi hibák, és ezáltal felkészültebbé váltak az önkéntes tartalékos katonák.

A Tábori Kiképzési Hét alatt az tartalékos honvédek szigorú napirend szerint - reggeli testnevelés, sorakozó, elméleti és gyakorlati foglalkozások, takarodó - a kiképzők szigorú felügylete és szakmai segítségükkel hajtották végre csapatban a feladatokat.

A Szekszárdról érkező Mezei Zsolt őrmester kiképzőként egészségügyi felkészítést tartott a katonák egyéni elsősegély felszerelésről, továbbá ABV vegyivédelmi oktatást. Elárulta, hogy mint kiképző számára a legnehezebb feladat a fiatal állományt rászoktatni a szigorú katonai kötelmekre.

– Minden kezdet nehéz, de azt gondolom, hogy aki elhivatott, maximálisan fog teljesíteni és azt is fogja nyújtani. A kiképzendők teljes mértékben pozitívan állnak a feladathoz, isszák a kiképzők szavait, és elég sok kérdés fel is szokott merülni bennük, amire a legjobb tudásom szerint igyekszek választ is adni nekik – mondta az őrmester.

A kiképzendő állomány vegyes felkészítéssel, vegyes tudással érkezett a táborba, így a kiképzők próbálták egységesíteni tudásukat, amely a Fejér megyei 17. Területvédelmi Zászlóalj kiképzője Kárpáti-Fehérvári Ágnes őrmester szerint sikerült is.

– Vegyes a társaság, nem mindenki rendelkezik ugyanannyi modullal, de nagyon hamar összeszokott a csapat, igyekeznek minden részletre figyelni. Lelkesek, veszik az anyagot, amit leoktatunk, azt igyekeznek beültetni a gyakorlatba, szerintem rengeteget tanultak – vélekedett a kiképző. A túrai lakosú Medveczki Ádám Tibor őrmester szerint elismerésre ad okot, hogy állandó munkájuk mellett vállalták a tartalékos képzést.

– Lelkesek, függetlenül attól, hogy nem az állandó munkájukat végzik, és emiatt elég nagy teher alatt is vannak, de egész jól megoldják a problémákat. Az első két nap a legnehezebb, mivel fel kell venniük azt a tempót, amiben a hivatásos és szerződéses katonák élnek, de ha belerázódnak, akkor visszajönnek az eddig tanultak – árulta el az őrmester.

A kiképzendők között Muladi Norbert önkéntes műveleti tartalékos százados is részt vett a Tábori Kihelyezési Héten. Számára a rábízott állomány vezetése volt ezen a kiképzésen a legnagyobb kihívás, ahogy fogalmazott:

„Már harcászkodtunk is, amely során az állomány vezetése volt a legnehezebb kihívás, mivel szakaszparancsnoki beosztásba lettem helyezve és ennek a betöltése egy új élmény és tapasztalat.”

A Komárom-Esztergom megyei 12. Dula Nándor Területvédelmi Zászlóaljtól is szép számmal érkeztek önkéntes tartalékos katonák, akik a pár nap alatt az elméleti tudás mellett az általános harcászatban is kiemelkedően szerepeltek. A foglalkozás során motiváló erőt adott a Komárom-Esztergom megyeieknek, hogy a kialakult fiktív harcászati helyzetben egy tatabányai objektumot védtek.

A kisbéri Gulyás Ferenc szakaszvezető régóta katona, 2019 óta pedig a a Területvédelmi Zászlóaljnál szolgál. Elmondása szerint a legnehezebb feladat a kiképzés során, hogy a tartalékos katonákat a katonai formákra neveljék.

Vince Péter önkéntes területvédelmi tartalékos törzsőrmester az egyik megyei tartalékos katonától, valamint gyerekkori barátjától hallott először a tartalékos rendszerről. A civil életben mentőgépkocsi-vezetőként dolgozó katona elmondása szerint a Tábori Kiképzési Hét alatt a harcászat állította igazi kihívás elé.

– A harcászat kihívás elé állít, mivel itt fontos az összpontosítás, hogy képesek legyünk figyelni, az apró-cseprő dolgokat félretenni, főleg, hogy csapatban a feladatvégrehajtásra tudjunk összpontosítani. Nagyon jó kiképzők oktatnak minket, ezáltal sokat is lehet tanulni, az a tudás, amit átadnak rendkívül értékes, mind a civil életben, mind pedig a katonai pályafutásban – fogalmazott a tartalékos.

Nemcsak a Fejér, Komárom-Esztergom és Tolna megyéből érkeztek tartalékos katonák az ezred által szervezett Tábori Kihelyezési Hétre, hanem Somogy megyéből is többen képviseltették magukat.

Csuka Imre önkéntes területvédelmi tartalékos szakaszvezető, aki már többször is volt kiképzésen számos helyen, a sorkatonaságot is megjárta, így elmondása szerint örömmel veszi a kihívásokat, legyen akár szó egy tartalékos kiképzésről Tábori Kihelyezési Hét keretén belül. Mint fogalmazott, a mostani kiképzést is hasznosnak találja, sokat tanultak. Mindig is gondolkodott rajta, miután leszerelt, hogy visszatér, így végül is a fiával együtt jelentkeztek önkéntes tartalékos katonának.