– Ezek a gyertyák azt jelentik, hogy árad a fény, egyre erősödik, és a lelkünket átjárja a melegség. A gyertyák segítenek nekünk felkészülni Jézus születésének ünnepére. A kör alakú koszorú Isten soha el nem múló szeretetét adja nekünk, a gyertyák növekvő fénye pedig Jézus eljövetelét jelenti. Adventkor egy lelki utat is bejárunk, a fény a szívünkbe költözik, elcsendesedünk, egy kicsit magunkba fordulunk, és megnyitjuk a szívünket a szeretet és a boldogság felé. Az elmúlt években nagyon sok nehézséget és megpróbáltatást éltünk át. Az adventi időszak azt is jelképezi, hogy az ember Isten segítségével erős lesz, és le tudja győzni a megpróbáltatásokat. Azzal, hogy most ilyen sokan itt vagyunk, azt üzenjük a jövőnek, hogy erősek vagyunk – mondta Popovics György, majd Isten áldását kérve, boldog karácsonyt kívánt minden kisbérinek, és meg­gyújtotta a negyedik gyertyát.

Ezt követően a város karácsony műsora következett, amelyet a kisbéri Gyöngyszem Óvoda Süni csoportja kezdett meg, a műsort Magdalics Ágnes óvónő állította össze és tanította be. Őket a Petőfi Sándor Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak előadása követte, akiket Kovács Renáta és Csiki Gabriella tanítónők készítettek fel, majd Riez Réka, Gyűrűsi Hanna és Gyűrűsi Áron énekelt Baracs Gergő és Mocsári László kíséretében.