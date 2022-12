A járási jótékonysági bált az idén hetedik alkalommal szervezték meg, az eseménynek októberben a komáromi Csillagerőd adott otthont. A bevételt ebben az évben az ácsi Bóbita Óvoda nyerte, amelyet a közelmúltban vehette át az ácsi intézmény vezetője, Héreginé Major Ilona.

Az esemény az óvodások betlehemes műsorával vette kezdetét. Ezt követően az átadón Molnárné dr. Taár Izabella, a járási hivatal vezetője arról beszélt, meghatotta a bálon tapasztalt összefogás. Hozzátette, ehhez az eseményhez mind a kilenc járási és a megyei önkormányzat is csatlakozik. Hangsúlyozta, a járás vállalkozóitól, gazdasági szereplőitől is jelentős összegeket kaptak. Felidézte, az összefogást erősítette az is, hogy dr. György István államtitkár vállalta a védnökséget a gála fölött.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő hangoztatta, a járási bálon amellett, hogy segítenek, a települések is bemutathatták büszkeségeiket, dalkörök, néptánccsoportok, további tehetségek léphettek fel a vacsora előtt. Így a későbbi adományozók nem csupán adnak, élményeket kapnak cserébe.

– Csupa jó ember gyűlt össze, és elindult az adakozásnak egy önzetlen és rendszeres formája a járási bálok elkezdődésével – fogalmazott az országgyűlési képviselő. – Mint ahogy minden évben, most is jó helyre érkezett az összeg, hiszen az ácsi intézményben egy újabb fejlesztés kezdődik, amelyet ez a pénz jól kiegészít majd.

A bálról A jótékonysági eseményt legutóbb 2019-ben tudták megrendezni, akkor a komáromi Szent Imre Római Katolikus Óvoda részesült a támogatásban. A gálán összegyűlt összeget akkor dr. Molnár Attila polgármester meg is duplázta. A vacsora előtt sorsolták ki a korábban még nem nyert ácsi és a bábolnai óvoda között, hogy melyik intézmény kapja meg a gála bevételét. Ezúttal az ácsi intézmény örülhetett, amely a közeljövőben teljes megújuláson eshet át egy pályázat segítségével. A komáromi Szent Imre Óvoda is szerencsés volt, hiszen állatkerti kirándulással gazdagodott.

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke arra mutatott rá, a karácsonykor kapott rengeteg ajándék nem szabad, hogy elfelejtesse az igazi értékeket. Magával hozta a megyei önkormányzat naptárát és kiadványait is, amelyekkel a megyei értéktárat és a Komárom-Esztergom megyeiséget igyekeznek népszerűsíteni.

Dr. Kancz Csaba főispán köszönetet mondott Molnárné dr. Taár Izabellának a járási bál szervezéséért, majd az óvodás gyermekek betlehemes műsorát dicsérte, és azokat méltatta, akik hozzájárultak az összegyűlt összeghez.

Az esemény végén átadták az utalványt, amelyből az óvoda mindkét telephelyére jut majd.