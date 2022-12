Várjuk az ünnepet az Esterházyak módjára!

December 10-én, szombaton 10 órától Advent az Esterházyaknál címmel ingyenes ünnepváró programra várják az érdeklődőket a Billegi Kastélyba. A belső udvaron lesz állatetetés és -simogatás, a billegbusztai Balog-Esterházy-kastélyt pedig helyben készült kürtőskalács, frissen sült kolbász, hurka, forró levesek, tea és forralt bor illata lengi majd be. A pincében pedig borkóstoló is várja a vendégeket a neszmélyi borvidék boraival.

A kastély fűtött nagytermében kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, de lesz Mesekuckó, vetítés és egy csipetnyi irodalom is.

Forrás: Billegi Kastély

Táncoljunk, énekeljünk, mondókázzunk a könyvtárban!

Családi foglalkozásra várjak a 3-7 éveseket és szüleiket december 10-én, szombaton 10 órától a József Attila Megyei és Városi Könyvtárba. A 45 perces programon Luca napi játékokban lehet részt venni, együtt táncolni, énekelni, mondókázni. Váltócipőt vinni kell, és az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a Facebookon lehet az „Ott leszek” gomb használatával, jelezve, ha valaki több gyermekkel érkezik.

Szerezzünk élményt a legkisebbeknek!

A gyerekek körében szeretett és népszerű Kicsi Gesztenye Klub az ünnep jegyében megálmodott programmal érkezik A Vértes Agorájába december 10-én, szombaton. A Fehér karácsony című előadás látványvilága, a díszletek, a régi és az új dalok egytől egyik a karácsonyt idézik. A főszereplők mellett pedig a Mikulás is megörvendezteti a gyerekeket. A 70 perces előadás triplázik Tatabányán: 11 órától, 15 órától és 17.30-tól is színpadra áll a produkció.

Varázsolódjunk el színekkel!

Szedlákné Raffai Éva festőművész kiállítása nyílik meg december 10-án, szombaton 16.30-kor az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kiállítótermében. A „Színekbe öntött érzelmek” című tárlatot Salamonné Helter Erika képzőművész nyitja meg, közreműködik: Gyarmati Kata. A kiállítás 2023. január 10-ig tekinthető meg.

Hangolódjunk az ünnepre énekszóval!

Az Esterházy Énekegyüttes szeretettel vár minden zenekedvelőt december 10-én, szombaton 17 órára az Esterházy Pezsgőgyárba a Népek karácsonyára. Az ingyenes, immáron hagyományosnak mondható karácsonyváró rendezvényen különböző nyelveken felcsendülő karácsonyi dallamok segítenek az ünnepi készülődésben és a lelkek egymásra hangolódásában.

Várjuk az ünnepet egy klasszikussal!

A Silhouette Balett december 11-én, vasárnap a tatabányai Puskin Művelédési Házban mutatja be Charles Dickens Karácsonyi ének című regényének színpadi táncos adaptációját Csáky Mária átdolgozásában. A darabra jegy vásárolható, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.