A budapesti Gamerlandbe vitték őket, ahol a diákok a kilencvenes évek videójátékaitól, a VR-szemüvegeken át, egészen napjaink legizgalmasabb és legkorszerűbb konzoljaiig mindent kipróbálhattak. Teljesíthettek három állomást tartalmazó kihívást is, így többen értékes nyereménnyel gazdagodhattak.

A jószolgálati program során a tanulók ingyenesen játszhattak minden videójátékkal, s kísérőikkel együtt hot-dog menüt is elfogyaszthattak. A fiatalokat elkísérő pedagógusok is örömmel kapcsolódtak be a játékba.

A Minery Egyesület olyan fiatalokat kívánt ebben az élményben részesíteni, akiknek ezek az eszközök nem mindennaposak, akik számára ezek a szolgáltatások, játékok szinte egyáltalán nem elérhetőek.

A program megvalósításában nagy segítségükre volt dr. Káfony Andráné iskolaigazgató valamintVejtey Miklós képviselő és természetesen a Gamerland – tájékoztatta lapunkat dr. Csengeri Tamás, a Minery Egyesület elnöke.