Várjuk a fotókat!

A városok, falvak, otthonok karácsonyi dekorációit bemutató fotókat a [email protected] e-mail-címre küldhetitek be legkésőbb december 25-ig. Kérjük, hogy lehetőség szerint jó minőségű, éles, nem homályos fotókat küldjenek, írjátok oda azt is, melyik településen készült a fotó, a levél tárgyába pedig írjátok be: „karácsony 2022”. A megfelelő minőségű fotók a Kemma.hu-n és a 24 Órában megjelennek!