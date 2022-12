A mesejáték kezdetére elhalkult a zsibongás a tornateremben, a világítást lekapcsolták és csak a színpadon gyúltak ki a fények. A történet magával ragadta a gyerekeket, akiket egy dal erejéig bevontak az előadásba a szereplők. A történetet hegedűn és zongorán szintén az iskola diákjai kisérték.

Sárosi Csaba, a fellépők egyik felkészítő tanára, az előadott történet forgatókönyvének írója elmondta, hogy már 2 hónapja elkezdtek próbálni. Mivel nem volt még kész a tornaterem, csak részleteiben, jelenetenként tudták gyakorolni a gyerekek a szerepüket. Az első igazi közös próba csak az előadás előtti napon volt, amin mindenki együtt tudott részt venni a tornateremben. Lázár Katalin, a másik felkészítő tanár hozzátette, hogy nagyon izgultak a főpróbán, de a gyerekek nagyon lelkesek és ügyesek voltak. A végeredmény pedig még a várakozásaikat is felülmúlta. Hogy mennyire is voltak ügyesek a diákok, azt a társaik hosszú percekig tartó vastapsa és elismerő fütyülése is igazolta.