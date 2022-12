Immár hagyománnyá vált, hogy augusztus első szombatján tartják a falunapot. Idén főleg a kultúrműsorokra helyezték a hangsúlyt, ezért a helyi csoportok tartottak színes bemutatót. De tartottak süteménysütő versenyt is, aminek most a sváb édesség volt a témája. Este pedig bált szerveztek, ahol igazi sváb zenét játszó zenekart hívtak meg.

- Október első vasárnapján, Ferenc nap környékén tartották a búcsút, ahol idén először termelői és kézműves vásárt tartottak, a gyerekeknek pedig játszóparkot állítottak fel. Nagyon nagy sikere volt, kicsik és nagyok is jól érezték magukat - mondta Nagy Ilona, a község közösségi szervezője, aki hozzátette: szeretnék, ha a falusi rendezvényeken minőségi élményeket nyújtsanak a lakosoknak. Az idősek napját is minden évben megtartja a település. Idén ebéddel kedveskedtek a falu szépkorúinak, illetve a helyi kultúrcsoportok színesítették a programot. Aki pedig érzett magában kedvet, az igazi sváb élőzenére is táncolhatott.