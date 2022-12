A két fellépő Vavra Bence és a Péterfy Bori & Love Band volt. A folytatás természetesen 31-én lesz ugyanott, amikor is 21 órától Dj Tomy Slow áll a színpadra, hogy táncmuzsikát szolgáltasson az óévet búcsúztatóknak.

A rendezők a műsorváltozás jogát fenntartják, olvashatták az érdeklődők a december 30-ára szóló esztergomi előszilveszter internetes felületekre feltett plakátján, és ezúttal be is jött ez az opció. A Széchenyi térre e napon a már hetekkel korábban berendezett adventi vásár pavilonjainak karéjában fekvő hatalmas színpad elé várták a közönséget. A kiírás szerint Vavra Bence énekes fellépése egy korábbi meghirdetett 19 órai kezdés helyett időpontváltozás után 18 órára volt kiírva, mely végül is jóval azelőtt, 17 óra után valósult meg.