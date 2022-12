Hernádi László, tatai autóversenyző, is fontosnak tartja, hogy csakis tiszta szélvédővel induljunk útnak. Szerinte a téli időjárásos autózásban a legfontosabb, hogy magunkban programozzuk át a vezetési stílusunkat és készítsük fel gépjárművünket a téli útviszonyokra.

– A téli gumin kívül fontos, hogy az ablaktörlő lapát is megfelelő állapotban legyen, és a nyári szélvédőmosó folyadékot is cseréljük le. Ezen túl érdemes jégkaparóval, jégoldó spray-­vel is felszerelnünk – emeli ki Hernádi László, akinek tapasztalataiból adódó jó tanácsait érdemes megfogadni.

Két évvel ezelőtt Oroszlányban okozott komoly balesetet egy le nem takarított szélvédő. A gondatlan sofőr a lefagyott szélvédőjét nem tisztította le megfelelően, ami zavarta őt a kilátásban. Két gyalogost gázolt el, mert egy kanyarodásnál nem adta meg nekik az elsőbbséget. A baleset során mindkét gyalogos megsérült. Az eset 2020. január 27-én történt Oroszlányban, a Handler Kálmán utcában.