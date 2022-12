A legutóbbi esztergomi önkormányzati ülésen több olyan ügyről is döntött a plénum, melyek fókuszában infrastrukturális-, illetve intézmény fejlesztés, továbbá szociális támogatás állt. A napirendi pontok között volt a „Gőzhajó utca burkolat felújítása – Helischer József út – Zöld parkoló közötti szakaszán aknafedlapok szintbehelyezésével” tétel, melyről Hernádi Ádám polgármester hírt adott az ülést követő napokban a Facebookon: a parkoló burkolatát lefektették, és mellette műalkotással dizájnolt automata közvécét telepítettek az új parkolóba.

Ezután a korábban bezárt két kisposta újranyitásáról döntöttek a városatyák, mely döntés értelmében január 2-ától az 1-es és 3-as számú intézmény ismét a közönség rendelkezésére áll. A 9. napirendi pont a Máltai Játszótér ügye volt, ekkor a testület arról döntött, hogy továbbra is támogatja a Bánomi lakótelepnél lévő helyet, „a létesítményt működtető alapítvány pedig ezért vállalja a játszótér üzemeltetését nyitvatartási időben, rendszeresen visszatérő és alkalmankénti programokat szervez, biztosítja a program szervezőket, a szakmai hátteret, üzemelteti a Facebook oldalt, és a programokhoz plakátot és reklámot készít.”

A képviselők arról is határoztak, hogy valamelyest ugyan kevesebb összeggel, de továbbra is dotálják az Esztergomban működő, szociális feladatokat, így például hajléktalanszállót és nappali melegedőt fenntartó Máltai Szeretetszolgálatot. Napirendi pont volt az Aquasziget élményfürdő belépőjegy árainak módosítása is. A döntés értelmében a nyári szezonon kívül a hétvégi és ünnepnapi belépők ára átlagosan 25 százalékkal emelkedik 2023 elejétől. Egy sürgősségi indítványt befogadva arról is határoztak a városvezetők, hogy a jövő év tavaszán nyíló új piac üzemeltetésére az önkormányzat szerződést köt az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel.