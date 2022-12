Mint azt Tata Facebook-oldalán írják, a borászoknak Michl József polgármester és Berczelly Attila, a Tatai Városkapu Nonprofit Zrt. vezérigazgatója mutatta be a felújított épületet, emellett az egyesület tagjai ismerkedtek az önkormányzat új honlapjával és a tatai városapplikációval is. Az esemény szakmai előadásainak sorában Ízing László mutatta be a gerecsetura.hu weboldalt, amely a Gerecse túráit, tanösvényeit és látnivalóit népszerűsíti, segítséget nyújtva az aktív kikapcsolódás, az ökoturisztikai lehetőségek iránt érdeklődőknek.