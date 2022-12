A kormány több mint egy évtizede indította a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében rengeteg rászoruló családnak tudnak segítséget nyújtani. A program célja az, hogy a nehéz helyzetben lévő családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, ezzel is csökkentve a tüzelőanyag-költségüket. Rédén eredményesen indult a tűzifa program, ugyanis idén összesen 78 erdei köbméter, jó minőségű cser tűzifával tudják segíteni a nehézsorsúakat.

A fűtési szezon kezdetekor nagy munkák kezdődtek a helyi hivatalban is. A projektnek célja az, hogy az ingatlant energetikailag felújítsák, s egyebek mellett majd fával is tudják fűteni az irodákat. Az önkormányzattól megtudtuk, hogy a 30 centiméter vastag hőszigetelésnek köszönhetően az energia igénye is csökkenhet az épületnek. Mint kiderült, a fűtéshez szükséges tűzifájukat nem támogatásból, vagy önerőből vásárolják, hanem a parkban kidőlt fákból, letört ágakból gyűjtik össze.