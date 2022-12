Tájékoztatás 22 perce

Építések miatt módosul az esztergomi belvárosi utak forgalmi rendje

Immár az egyben országos útvonalnak is számító esztergomi főutca egy részére is szükség van, hogy folytatódhasson a ferences gimnázium bővítése. A négyemelet magasság fölé emelkedő daru az utcába érkező alapanyagok átemelése miatt forog be a nagyforgalmú úttest irányába, ezért annak áteresztő képességét korlátozzák.

Pöltl Zoltán Pöltl Zoltán

Forrás: 24 Óra Fotós: Pöltl Zoltán

Mint a városházi honlapon közzétett tájékoztatásból kiderül: a toronydaru december 9-ei telepítése majd működése jelentősen átrendezi a Főapát és IV. Béla utca által érintett főutcai, azaz Kossuth Lajos utcai tíz méteres szakaszt. A változás egyik elemeként gyalogosfolyosót alakítanak ki ezen a részen, mégpedig úgy, hogy korlátokkal és kerítéselemekkel választják el azt a gépjárműforgalom elől. Ennek folyománya, hogy ezen a területen megszűnik a járművek forgalma, így ezen a szakaszon útszűkületre kell számolni az arra haladni szándékozóknak és fokozott figyelemmel kell majd haladni a közlekedőknek. Szintén ebben a tájékoztatóban értesítenek arról, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcában, áprilisig tartó, félpályás útlezárásokat hozó útfelújítási munkálatok lesznek. A mintegy kétszáz méteres szakasz a Pázmány Péter utca és a Madách tér csatlakozását jelentő belvárosi útvonal. A munka során felmarják a régi felületet és helyére új aszfaltot terítenek, illetve beállítják a csatorna aknafedlapokat is. A felújítás idejére a Kis-Duna sétányra terelik át a főút Bajcsy-Zsilinszky utcára eső forgalmának egy részét, de a 3,5 tonnánál nagyobb súlyú járművek nem hajthatnak le a Kis-Duna sétányra, azok továbbra is a korlátozott főúton haladhatnak csak. A két helyszín forgalmi rend változásainak további részletei az esztergom.hu városi honlap hírek rovatában olvashatók.

