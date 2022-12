2020. augusztus 18-án kötötték be a vérkeringésbe az esztergomi intermodális csomópontot, vagyis onnantól kezdve a buszok az új pályaudvart használták. A Simor János utcai buszállomás ezzel feleslegessé vált, az egykori buszbeállókat parkolóként kezdték el használni a lakosok és a városba érkezők.

A használaton kívül helyezett buszváró és pihenőépületet szeptemberben bontották le, a mellette működő Mária Valéria Bike kölcsönző-állomást szűk két hónappal később költöztették át új helyére. A jelenlegi helyszín abból a szempontból is jó, hogy a közelben található két iskola és a kórház is, így az alábbi intézményeket is megközelíthetjük bérelhető biciklikkel.