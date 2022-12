Az alapot ehhez a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete által működtetett kertészet adja, ahol helyben termelik meg a zöldségeket és gyümölcsöket. A mosolygós termelők pedig minden egyes vevőnek ugyanazzal a hévvel és kedvességgel kínálják a portékáikat. Többféle házi kenyér mellett a sütőtökös kalács, vagy a szilvalekváros, mákos bukta is sokakat vonzott a standokhoz, ahogy a mellette katonás rendben felsorakoztatott sajtkülönlegességek is. Nem volt egyszerű a választás.

Tavaszra is készülnek már

Válóczi Ferenc, a megyei szervezet elnök-helyettese, s a piacot működtető szervezet elnöke kiemelte: tucatnyian kínálják a portékáikat. Mindenki készül valamilyen karácsonyi jellegű termékkel, amely később az ünnepi asztalra kerülhet. Az érkező gyerekek pedig ellátogathatnak szüleikkel az állatsimogatóhoz, ahol kecskék és bárányok kaptak helyet.

Kiemelte: munkatársai most az összegyűjtött diót törik és pucolják, s elkezdik a vetőszalagok készítését, majd a magvak előkészítését a tavaszi ültetésre.

Fürjtojás és termékeik, s elképesztő kreativitásra valló édességkülönlegességek is vásárlókra vártak. Jókívánság kártya kekszből, süteménykreációk, egyedi hozzávalókból készült bejgli, birsalmasajt, vagy éppen a kis poharakra helyezhető mézeskalács házikók. Mind remek és ízletes ajándék lehet – feltéve, ha nem fogy el addigra.

Kürtöskalács illata lengte be a kis udvart, s szaloncukor különlegességek mellett kozmetikumok, és friss lángos is kapható volt.

Fink István, az egyesület elnöke elmondta: hagyományteremtő szánékkal szerveztek az idén programokat az ünnepekhez kapcsolódóan. A Mikulás után jövő héten csütörtökön délután birkapörkölt kóstolással, majd 22-én Szeretet asztallal, s kóstolókkal, s 29-én pedig koccintással várják a látogatókat Bánhidán, a Madách utcában.