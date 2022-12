Császáron nem ez az egyetlen projekt, amit a megújulás jegyében valósítanak meg, ugyanis a közelmúltban adták át a csaknem 59 millió forintból felújított Nyitnikék Óvodát, amelyből 50 millió pályázatból, a fennmaradó összeg pedig önkormányzati önrészből volt. Az intézmény épületét injektálták, valamint 15 centiméteres lélegző kőzetgyapot-szigetelést is kapott. Korszerűsítették a fűtést, de új kazánokat, nap­elemeket és radiátorokat is kapott az intézmény. A pályázat eszközfejlesztést is tartalmazott.