A decemberi közgyűlésen derült ki: Szücsné Posztovics Ilona, a város polgármestere a közgyűlési jóváhagyást és az adott szolgáltatásra érvényben lévő szerződést megkerülve rendelt meg köztisztasági feladatokat. Az – egyébként szintén városi tulajdonú cégnek adott – megrendelés révén a szolgáltatásért jelentősen többet fizethettek ki a tatabányai adófizetők pénzéből, mintha az érvényben lévő szerződés szerinti, szintén városi tulajdonú céget bízták volna meg a feladattal.

A közgyűlésen kiderült: úgy rendelt meg az önkormányzat a polgármester jóváhagyásával köztisztasági feladatokat a T-Szol Kft-től, hogy a városnak ezzel párhuzamosan évek óta élő szerződése van a Tatabányai Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (TKKN) ugyanerre a feladatra. A még tavasszal történt, a közgyűlés tudomására csak most jutott közvetlen megrendelés ráadásul jelentősen többe került az önkormányzatnak: míg a közhasznú munkavállalókat is foglalkoztató TKKN mentesül az Áfa megfizetése alól, addig a közvetlen önkormányzati megrendelés révén 27 százalékos adót is kifizetett Tatabánya. Úgy tudni, hogy akár 15-20 millió forintnyi Áfa-t is kifizethetett a város egy olyan szolgáltatásért, amit adóterhek nélkül is elvégezhetett volna az önkormányzat.

Schmidt Csaba, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint ezzel károsult a város, és felül kell vizsgálni a döntést. Szücsné Posztovics Ilona viszont válaszában elmondta: kérdés, hogy a TKKN-nek nyújtott támogatáson keresztül történő köztisztasági feladatvégzés megfelel-e a jogszabályoknak, ráadásul véleménye szerint a közvetlen megrendelés révén jobban számon kérhető a megrendelt tevékenység.

Schmidt Csaba szerint a város köztisztasági feladatait Tatabánya 2017-től látja el a TKKN-en keresztül, és mindeddig sem a kormányhivatal, sem az adóhivatal nem talált szabálytalanságot, mi több, „mindeddig polgármester sem talált szabálytalanságot”. Hangsúlyozta: természetesen felül lehet vizsgálni a TKKN és az önkormányzat által kötött szerződést, számon lehet kérni a teljesítést, de továbbra is az a cél, hogy a város közterületeinek tisztántartását a legkedvezőbb áron tudja biztosítani az önkormányzat.