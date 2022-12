Az Év fiatal önkéntese elismerést a bajnai Hummel Réka kapta, aki az esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium végzős diákja és a bajnai könyvtár állandó önkéntese. Réka nagyon lelkiismeretes, szeret gyerekekkel foglalkozni. Az elmúlt nyár nagy részét a könyvtárban és egyéb helyeken önkéntesen programok megvalósítását segítve töltötte. Pallagi Tibor, Bajna polgármestere nyújtotta át neki a díjat.

Különdíjakat is átadtak

Különdíjakat is átadtak. Az Év közösségi akciója volt a Micimackó Óvoda felújítása során nyújtott segítségnyújtás, amelyben az Árpád Gimnázium, a TSZC Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközép Iskola diákjainak egy csoportja vett részt.

A Kodály Zoltán Óvoda lehullott faleveleinek összesöprésében pedig a Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egykori ovis csoportjának tagjai jártak az élen. Csengeri Tamás, a Minery Egyesület elnöke adta át az elismeréseket.

Az Év önkéntes szervezete a tatabányai Turul’s Miners Sportegyesület lett, amely hivatalosan 2019-ben alakult meg, mint a tatabányai kézilabdacsapat hivatalos szurkolótábora. Az évek során több karitatív, közösségi és társadalmi tevékenységet is szerveztek, számos programban vettek részt társszervezőként és fő megvalósítóként egyaránt, például az októberi mellrák elleni kampányban, a Dózsa György Általános Iskola kerítésének lefestésében, vagy közösségi szemétszedésben. A „Bányász szurkolók” nevéhez fűződik az első tatabányai kupakgyűjtő szív kihelyezése is. Az idei 30 órás kézilabda világrekord kísérlet megszervezésében és lebonyolításában is aktívan közreműködtek. A díjat Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke adta át a kiválóságoknak, majd a TSZC Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnázium tanulóinak zenés műsora zárta az ünnepséget.