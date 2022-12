A Bridgestone Tatabánya munkatársai közül többen ezeken az eseményeken mutatták be kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hogy mit tesz a vállalat a környezettudatosság jegyében, hogyan használja az üzem a megújuló energiát vagy éppen milyen mindennapi tippeket ad a fenntartható kirándulás vagy az ünnepi időszak zöldebbé tételét illetően.

A fenntartható gondolkodásra nevelést már gyerekkorban el kell kezdeni, így a gyár kollégái nemrég a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtárban tartott „Nyitott Kapuk” klímavédelmi rendezvényen hívták fel az iskolások figyelmét arra, hogyan óvható meg a bolygónk. Több gyermeknek már nem volt ismeretlen a Bridgestone ez irányú szerepvállalása, mivel múlt hónapban a Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskolában tartottak rendhagyó tanórát a fenntarthatóságról.

Fogadalomfák is készültek, remélhetően mindenki tiszteletben tartja a levelekre írottakat

Fotós: Felszeghy Áron

Az alsó- és felsőtagozatos tanulók nagyon nyitottak és lelkesek voltak, sokat kérdeztek a téma kapcsán. A témához illő ajándékoknak is nagyon örültek. A gyerekek érdeklődését jól mutatta, hogy az előadásokon felbátorodva egy úgynevezett „fogadalomfát” készítettek, melyen olyan ígéreteket tettek, mint az „újrahasznosítok régi dolgokat”, a „nem pazaroljuk a papírt” vagy éppen a „nem szemetelek”.

A zöld jövő megteremtését a gumiabroncsgyárban konkrét kezdeményezésekkel és tettekkel is alátámasztják, melyet a folyamatos technológiai újítások, a villamos energia 100 százalékban megújuló energiaforrásokból való fedezése és a cég 2050-re kitűzött fenntarthatósági céljai is bizonyítanak. A Bridgestone Csoport globális kötelezettségvállalása az E8 ebben is segítséget nyújt, hiszen 8 értékben foglalja össze a cég alapelveit: energia, ökológia, hatékonyság, kiterjesztés, gazdaságosság, érzelem, könnyedség és felhatalmazás, amelyek a jelenben és a jövőben is irányt adnak a Bridgestone Tatabánya törekvéseinek.