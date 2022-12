Várják a liszt, cukor, konzervek, tészta, tartós száraz élelmiszerek felajánlását. Most is számítanak a jószándékú, nagylelkű komáromiakra, akik korábban is, mint például tavasszal, az ukrán menekültek támogatására is összefogtak és segítettek a bajbajutott embertársaikon, adta hírül a komarom.hu.

Az adománygyűjtésben a szervezet önkéntesei segítenek, munkájukat a Kempelen iskola diákjai is segítik. Azoknak, akik nagyobb mennyiségű élelmiszert ajánlanak fel, a Fogyatékosok Nappali Intézményének ellátottjai apró ajándékkal készülnek.

Számné Kálmán Katalin hangsúlyozta, a komáromiak eddig is nagy mennyiségben juttattak el a szervezetnek ruhákat, könyveket és édességet. A magánszemélyek mellett, vállalkozások is segítséget nyújtottak. A Solum Zrt. 1800 ilogramm burgonyát, a Lászlópack Kft. pedig 60 kg szaloncukrot ajánlott fel. A csomagokat karácsony előtt juttatják el a rászorulók számára.