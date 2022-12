A család igazi összefogás révén jutott ki a drága műtétre: a Tatabányai Röplabda Sport Egyesület is felkarolta a kisfiú sorsát és gyűjtést szerveztek a számukra. A tatabányai csapat felhívásához csatlakoztak a kispestiek is. Illetve a Hilltop Borbirtok és Étterem tulajdonosa, Nagy András is nagyobb összeggel segítette a családot. Simon Valéria, Zolika anyukája elmondta, hogy a férfi rendszeresen támogatja Zolika kezeléseit. És most a műtét idejére is megszervezték számukra a szállást Spanyolországban. De mellette több magánadakozó is segített a szükséges 2,5 millió forint összegyűjtésében.