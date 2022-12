Az átadón Dr. Palkovics László, az akkori innovációs és technológiai miniszter hangsúlyozta, fontos a környezetet kevésbé vagy egyáltalán nem terhelő üzemanyagokat használni, az viszont nem mindegy, milyen út vezet idáig. Hozzátette, a magyar energiapolitika célja a megfizethető energia biztosítása. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő hangoztatta, mindig öröm Komáromba jönni, mert a tudás, az innováció, a technológiai fejlődés és az előre tekintés képessége itt jó ideje együtt található meg. Kitért arra is, olyan folyamat indul meg az üzem átadásával, amely illeszkedik a város gazdaságfejlesztésébe.

A szalagátvágást követően üzemlátogatásra indultak a meghívott vendégek

Fotós: K. D. / Forrás: 24 Óra

Római kori fürdőt láttak a szőnyi nyílt napon

Ahogy arról beszámoltunk, a nyáron is folytatódott a Stadion út mellett található római kori katonafürdő feltárása. Nem csupán a fürdő egykori termeit tekinthették meg a nyílt napra látogatók, hanem az ásatás során fellelt tárgyi emlékeket is. Dr. Bartus Dávid ásatásvezető akkor arról is beszélt, hogy Brigetio területén található hazánk két ókori római legiotáborának egyike, a másik pedig Aquincumban (Óbudán) van. Utóbbi helyszínen már nagyon régóta folynak feltárások, óriási eredményekkel, de a brigetiói ásatások hőskora most zajlik.