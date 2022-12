Négy éve bezárt, most pedig eladó

Több mint 260 év után szűnt meg a kömlődi oktatás. Bogáth István polgármester a négy évvel ezelőtti bezáráskor úgy nyilatkozott, hogy a 2018–2019-es tanévre már nem iratkozott be annyi gyermek, amely továbbra is indokolná az iskola működtetését. Kömlőd vezetője emlékeztetett arra is, hogy az első írásos feljegyzés 1755-ből származik, amikor biztosan volt már oktatás a településen. Azt írja, az okokat és történéseket hosszasan lehetne sorolni, amit meg is tesz illetve tett különböző fórumokon, mert mindenképpen szükséges részletesen elemezni az idáig vezető utat. A végső csapást mindenképpen az előző kömlődi képviselő-testület döntése adta, amely kizárta a felkínált és alaposan kidolgozott megoldás lehetőségét. Név szerinti szavazással három igen és négy tartózkodó szavazattal a koncepciót nem támogatta az akkori grémium – emlékezett vissza Bogáth István.