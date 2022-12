Összekovácsolja a helybélieket

A faluban Pekár Zsolt létfontosságúnak tartja az összetartást és a közös programokat, amiért mindent meg is tesz. A pandémia alatt azonban sok eseményről le kellett mondaniuk. Idén viszont fellélegezve, újult erővel rögtön egy babaköszöntéssel kezdték meg az évet. Ezt több jeles esemény követte, ahol a helybéliek fel is léptek, például Jászai Mari színésznő születésnapja, valamint az önkormányzat 20 éves önállóságának ünnepsége, amelyre azokat is meghívták, akik az elmúlt két évtizedben aktívan és meghatározó módon részt vettek a település életében. Karácsony közeledtével a polgármester játékra invitálta az itt élőket, akiknek kisebb rejtvényeket kell megfejteniük. A feladványok Ászár 20 évének képeiből tevődnek össze. A végén a legjobban teljesítőket díjban részesíti.