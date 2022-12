A mindent eldöntő 9-12. osztályos fiúk meccse is sok izgalmas pillanatot hozott. Nagy volt a tét, már csak azért is, mert évek óta a Bárdosnál landolt a Mikulás-kupa. Ezúttal azonban fordult a kocka, és a fiúk látványos összecsapása 1-0-ás árpádos győzelmet hozott. Hatalmas volt az öröm, és a pompomlányok is újra eljárhatták a nagytáncokat.

Közösségi esemény

A Tatabányai Árpád- és a Bárdos László Gimnázium csapatai boldogok lehettek, hogy végre összemérhették ismét erejüket a Mikulás-kupán. A koronavírus-járvány miatt ugyanis két évig nem tudták megrendezni ezt az eseményt, amely a régi diákok számára is jelentős közösségi esemény. Ezt bizonyítja az is, hogy csaknem háromezren látogattak el a multifunkcionális sportcsarnokba, hogy tanúi lehessenek.