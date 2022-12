Hercegszántón, személyesen köszönte meg a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred (MH 6. TVE) ezredparancsnok-helyettese, Csányi Henrik alezredes a szerződéses és az önkéntes tartalékos katonáknak az ünnepek alatt tett szolgálatukat. A Magyar Honvédség Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék határmenti bázisára az alezredessel ellátogatott az ezred vezénylőzászlósa Filó László törzszászlós is, hogy köszöntsék azokat a honvédeket, akik a karácsonyt a határon töltik.

A tatabányai székhelyű 12. Dula Nándor Területvédelmi Zászlóaljhoz tartozó Önkéntes Területvédelmi Tartalékos (ÖTT) szakaszvezető, Halápi Richárd is határszolgálatot lát el karácsonykor, elmondása szerint családja már megszokta, hogy olykor ünnepek alatt is a hazát szolgálja, távol van szeretteitől.

− Édesanyámmal kettesben, főzéssel, sütéssel és pihenéssel szoktuk tölteni a karácsonyt, és mivel szinte egész évben különböző szolgálatokban vettem részt, így nem okozott gondot, hogy elvállaljam az ünnepek alatti szolgálatot is − mondta a rédei önkéntes, aki arról is beszélt, hogy miért jelentkezett tartalékos katonának.