Ottjártunkkor tankolt Vígh Bendegúz, aki kénytelen megvenni a drágább üzemanyagot, ha dolgozni szeretne, mivel neki munkaeszköz az autó. Akik nem bírtak várakozni vagy sokallották az üzemanyag árát, azok továbbhajtottak egy másik töltőállomásra, bár nem feltétlenül jártak szerencsével ott sem.

A MOL és Shell töltőállomásokon megmutatkozni látszott szerdán az üzemanyaghiányról szóló hírek hatása, ugyanis jelentősen megnövekedett a forgalom. Utóbbinál a 95-ös benzint már nem lehet tankolni, csak dízelt. Közben a kisebb kutaknál ennél komolyabb lépésre szánták el magukat: a Dadon működő töltőállomáson például csak öt litert lehet vásárolni, Táton pedig legfeljebb egy litert.

Korlátozások valamennyi töltőállomáson Általában a MOL benzinkútjain maximum 50 litert tankolhatnak a 95-ös benzinből, illetve 100 literben szabták meg a gázolaj maximálisan tankolható mennyiségét. Az OMW kútjain a múlt héten még korlátlanul tankolhattak az autósok, pár napja viszont 20 literes limitet állítottak be. Bár hivatalosan egyik nagy töltőállomás helyi üzemeltetője sem nyilatkozhatott, annyit sikerült megtudni, hogy vannak benzinkutak, melyek minimális mennyiségű üzemanyagot kapnak. Ennek több oka is van, egyrészt az importból származó üzemanyag minimálisra csökkent a hazai ársapka miatt, másfelől a MOL százhalombattai finomítójában történt karbantartás miatt is jelentősen csökkent a piacra kerülő üzemanyag mennyisége. Legfrissebb információink szerint hétfőn már befejeződik a műszaki felülvizsgálat és újra 100 százalékos kapacitás mellett működhet majd a finomító.

– Az ellátási nehézségek miatt mi is kevesebb benzint és gázolajat kapunk – mondta az egyik Tatabánya környéki, magántulajdonban lévő kút vezetője. Név nélkül arról is beszélt, hogy viszonteladóként a MOL-tól 480 forintos telepi áron vásárolják az üzemanyagot. Erre rakódik rá a szállítás díja a finomítótól a töltőállomásig, majd mindezt megfejeli az értékesítés költsége is, magyarul a töltőállomás működtetése, azaz a munkabér és az energiaköltség. Emiatt összességében literenként csaknem 50 forint pluszköltség keletkezik.

Pénteken délelőtt Dorogon, a Bécsi úti MOL-benzinkútnál több percet is várakozhattak azok, akik tankolni szerettek volna, a sor a kanyarodó sávig ért. Információink szerint 11 óra után érkezett egy üzemanyag-szállító tartálykocsi, így vélhetően a következő napokban is ki tudják majd szolgálni a lakosságot. Az OMV-töltőállomáson mennyiségi korlátozás van érvényben: az egyik kútoszlopnál hatósági áron benzinből és dízelből is egyaránt tizenöt litert lehetett tankolni, ugyanakkor egy másik kútoszlopnál például a dízel már kifogyott.