A Monostori Erőddel együttműködve március 15-én huszár karusszelt mutattak be, de húsvétkor is szerveztek programot. Nyáron táborokat szerveztek, céges rendezvényeknek adtak otthont. Fergetegesen sikerült a szeptember utolsó szombatján rendezett családi napjuk is, amelyre több mint ezren jöttek el, egy felvidéki települést is vendégül láttak.

Tudják, hogy szükség van rájuk Az egyesület vezetője arról is beszélt, munkatársaik között megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok is vannak. Bár a fizikai és mentális állapotuk labilisabb lehet, megértették, milyen fontos munkát végeznek, és szeretettel tudnak adni másoknak. Ez pedig megerősíti őket, hiszen tudják: szükség van rájuk. A róluk megjelenő cikkekre nagyon büszkék, elteszik, a tárcájukban őrzik. A kemencések is ünnepelnek ebben az időszakban, de a szociális farmon élő állatoknak nem lehet azt mondani, hogy karácsony, vagy éppen szilveszter van, nem kifogás, ha mínusz 15 fok van, ahogy az sem, ha plusz 35. Rövidített munkanapokkal dolgoznak ilyenkor, de a szükséges napi teendőket el kell végezni.

Az évet szeretetvendégséggel zárták a szőnyi Hősök terén, amelyet korábban ők kezdeményeztek. Példájukat követve egyre többen csatlakoztak az akcióhoz. Míg a kemencések több mint ezer kürtőskalácsot sütöttek, addig a Szőnyi Kulturális Egyesület forralt bort és teát kínált. Mások kolbászt készítettek, a horgászegyesület halászlét főzött, de még gesztenyét is sütöttek.