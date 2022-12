Édes ünnep 1 órája

A fenyőre kerül a zserbó: 11 ízben találtunk szaloncukrot a tatabányai piacon

A standokon és a boltok polcain egy ideje már megtalálható a karácsony sztárja, a szaloncukor. A hatalmas választék és az ízkavalkád ellenére is a hagyományos zselés fogy leginkább, de nagyon kedvelt a mákos, a zserbós és az idei nyertes forralt boros is. Az édességet kimérten is árulják, de díszdobozban is kapható.

Wágner Zsanett Wágner Zsanett

Mindenféle ízben kaphatók szaloncukrok Forrás: 24 Óra Fotós: Flajsz Péter

A szaloncukrot nyáron gyártják. Így az infláció kevésbé mutatkozik meg a termékek árában, de azért itt is tettenérhető az áremelkedés. Tatabányai körképünk során mintegy 20 százalékos drágulást tapasztaltunk: a középkategóriás szaloncukor kilogrammonként 4-5 ezer forintba, míg a prémium kategóriában a szaloncukor 10-12 ezer forintba kerül az idén. – Már sokan keresik a szaloncukrot – mutat a hatalmas választékra Faluvégi János, mielőtt újratölti a konyakmeggyes dobozát. Jól mutatja ez is, hogy a csaknem 3500 forintos ár ellenére ezt viszik tőlük leginkább, de az öröksláger zselés kartonjának is látni már az alját. Választékban nincs hiány

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra Miként a legtöbb vásárlót, úgy minket is rabul ejt a bőség zavara: egészmogyorós, karamellás, gesztenyés, tejkaramellás és tojáslikőrös is kapható, a teljesség igénye nélkül. Eladótársa, Széles Gábor, egy pillanatra sem áll meg, széles mosollyal fogadja a vásárlói érdeklődéseket. Ottjártunkkor két fiatal tatabányai anyuka, Dóri és Bianka érkezik csemetéikkel. Mint mondták, az évek alatt megváltoztak a szokásaik. Szaloncukrot inkább a fa alá vásárolnak. Ma már nem igen szoktak bajlódni a kötözéssel, de most szívesen leporolják ezt a hangulatos ünnepvárót. A vásárlást még korainak tartják, egyelőre csak nézelődnek és érdeklődnek a fontos “paraméterek” iránt. Háztartásonként átlagosan egy kiló szaloncukrot vásárolunk Hazánkban évente 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak a hazai fogyasztók, több mint 7 milliárd forint értékben. A szaloncukor-értékesítés a 2020-as év kivételével évről évre növekvő tendenciát mutat, az egyik legnépszerűbb szezonális terméknek számít a karácsonyi időszakban. Az idén az Év szaloncukra lett a gyulai Kézműves Cukrászda Forralt borosa. Kézműves kategóriájában a keszthelyi Sütibolt mézeskalács ízesítésű szaloncukra lett az első, ropogós kekszdarabokkal; míg a vegán szaloncukrok közül első helyen végzett a székesfehérvári Damniczki Cukrászda birsalmása. Az Év új ízét az idei új termékek közül választottál ki, ami a Piros mogyorós tejkrémes tejcsokoládés szaloncukra lett robbanócukorral és aprított mogyoróval. Az egyik tatabányai édességboltban több mint 80 féle ízből állt a választék. A tulajdonos név nélkül nyilatkozott lapunknak. Szerinte ebben az évben inkább a gyümölcsös ízeket részesítették előnyben a vásárlók. Szaloncukor nélkül nincs karácsony

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra – Az idei év slágere az áfonyakrémes szaloncukor volt a régi hagyományos, klasszikusok, mint a zselés, illetve a konyakmeggyes mellett. Gyümölcsös irányba fordult el a tavalyi évhez, a sós-karamelláshoz képest a kereslet. A málnakrémesből és a barackosból már az utolsó kilókat áruljuk, úgyhogy már sajnos nem tudok beszerezni – mondta a tulajdonos. A vásárlási szokások megváltoztak az elmúlt években és ez a karácsonyi előkészületeknél is tetten érhető. Dorogi Andrea például interneten rendelt szaloncukorcsomagot. Előre összeállított dobozt rendelt, melynek ára ugyan borsosabb volt, de a minőségi édességért nem sajnálta a 4590 forintot. Nála a Pekán diós, a mákos és a pezsgőkrémes a nyerő.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!