Ott segítenek, ahol tudnak

A Réde-Bakonybánk Polgárőr Egyesülettől számos esetben kérnek segítséget a helybéliek. A járőrszolgálatuk alatt napközben többször ellenőrzik a helybéli időseket, akik egyedül élnek. Mindezek mellett a reggeli órákban több hónapon keresztül az általános iskola előtti gyalogos átkelőhelynél segítik a gyermekek úttesten történő biztonságos áthaladását.

Legutóbb a település határában kidobott kutya életet mentették meg több órányi küzdelemmel. A nemes akciójukról több portál is beszámolt, amelynek köszönhetően az ország több pontjáról is köszönetüket fejezték ki a megmentőknek. A polgárőrök emellett folyamatosan részt vesznek különféle képzéseken, fórumokon annak érdekében, hogy a társzervekkel történő együttműködés során is szakszerűen tudjanak eljárni.