Jól választott zene, kiváló koreográfia, meseszép ruhák és díszletek, mosolygós táncosok, vastaps, telt ház. Ez a krónikája mogyoróhéjban hat előadásnak, amelyeket a Jászai Mari Színház nagyszínpadán láthattak a nézők múlt héten szombaton, vasárnap és hétfőn, délután majd este. Az örökifjú, de már 33 éves Népház Show Formációs Táncegyesület tagjai óvodásoktól a felnőttekig most is kitettek magukért, ahogyan hagyományosan évről évre advent idején.

Álmaink Karácsonya. Ez volt az összeállítás címe, amelyben szerepelt Tündérkeresztanyu, Álomanyó, Rémanyó és még több mint száz karácsonyváró táncos, akik az Álomgyárban is jártak. Mini Hollywood Tatabányán, ahol a jókedvet csak percekre árnyékolják be Rémanyó rémálmai. Aztán - vigyázat, poéngyilkosság következik! - őt is elbűvöli egy szép álom, ami valóság: boldogságot, jókedvet hozó tánc.

Az előadások után minden nap más köszönte meg az egyesület vezetőjének, Boros Ilonának áldozatos munkáját, valamint a táncosoknak a különleges élményt. Vasárnap délután Hajdú Ferenc önkormányzati képviselő, este Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője, hétfőn az első előadást követően Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere, majd Schmidt Csaba, a Tatabányai Szakképzési Centrum kancellárja, kedden John Katalin önkormányzati képviselő és dr. Kancz Csaba megyei főispán. Hogy mi várható 2023-ban, advent idején? Arról is írunk majd. Annyit borítékolhatunk, hogy jól választott zene, meseszép ruhák és díszletek, mosolygós táncosok, vastaps, telt ház.