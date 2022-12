Az ünnepi készülődés jegyében az idén is meg szeretnénk osztani a Komárom-Esztergom megyeiekkel az adventi várakozás színeit, csodáit, ezért most is arra kérjük olvasóinkat, hogy küldjenek fényképeket a feldíszített főterekről, otthoni adventi koszorúikról, fényárba öltözött utcákról, így megmutatva országnak-világnak a „legdíszesebb” településeinket, s hogy hol hogyan varázsolják ünnepivé a falu, a város főterét, fő utcáit például.

Kisebb-nagyobb rendezvények, adventi ablakkeresők, otthoni fényfüzérek, ötletes, vicces megoldások hozzák napról napra közelebb a szeretet ünnepét, mutassuk hát meg őket a nagyvilágnak! Az elmúlt években a kisbéri fénytraktor, fénysuzuki, súri Wartburg, az esztergomi fényszarvas is bemutatkozott így a Kemma.hu-n, de a megye számos pontjáról kaptunk remek felvételeket.

Várjuk a fotókat!

A városok, falvak, otthonok karácsonyi dekorációit bemutató fotókat a [email protected] e-mail-címre küldhetitek be legkésőbb december 25-ig. Kérjük, hogy lehetőség szerint jó minőségű, éles, nem homályos fotókat küldjenek, írják oda azt is, melyik településen készült a fotó, a levél tárgyába pedig írják be: „karácsony 2022”. A megfelelő minőségű fotók a Kemma.hu-n és a 24 Órában megjelennek!

Az ünnepi hangulat persze a közösségek, a helyiek érdeme is: így várjuk azokat a fotókat, ahol a helyiek, vagy a dekoráció elkészítésében segítő emberek, ünneplő gyerekek, műsort adó kórusok, adventi ablakot díszítő családok, vagy éppen a karácsonyi vásár árusai is szerepeltek a képeken. Szintén örömmel fogadtuk a képekhez kapcsolódó történeteket, néhány sort a dekoráció vagy a műsor létrejöttéről, illetve a településen szervezett adventi programokról.

Megalapozva a hangulatot, nézzük meg a korábbi évek remekműveit!