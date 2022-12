A szlovák alapú oktatási intézmény a német nemzetiségi településekkel is szoros kapcsolatot ápol, így abból a kultúrából is kaptak egy kis ízelítőt az apróságok. Majd a magyar nemzet tagjaiként fontosnak tartották a magyar népviseletekkel, népzenével és népdalokkal történő ismerkedést is.

Aztán a szlovák nemzetiségi hét első napján egy PowerPoint vetítés keretében újabb országok népviseletével ismerkedhettek meg a gyerekek. Így a skót, az eszkimó, az afrikai, az arab, a japán, a kínai, az indiai, szlovák és tardosi szlovák viselettel. Így próbálta Szarkáné Csapó Zsuzsa óvodavezető és Sándor Imréné óvodapedagógus átvezetni a gyerekeket a szlovák nemzetiségi héteseményeire. Az ovisokkal arról is beszélgettek, hogy Tardos szlovák nemzetiségi település. A program során a nagycsoportosokkal szlovák játékfűzést mutattak be az óvoda középső és kiscsoportos gyermekei számára.

Az óvoda munkatársai a harmadik napon a Červená sliepočka (A piros tyúkocska) című mesét adták elő szlovákul a legnagyobbakkal. A hangulatot pedig csak fokozta, hogy a Tardosi Derűs Alkony Nyugdíjas Klub asszonyainak szorgos kezei által szlovák nemzetiségű őseik kedvenc eledelével, a „loksával” ismerkedhettek az aprótalpúak.

A szlovák hét során a kicsinyek megtekintették a falumúzeumot, ahol a gyermekek megismerkedhettek az elődök múltjával, életmódjával, használati tárgyaival. A rendezvényt filmvetítés is színesítette. Mi más, mint két szlovák rajzfilm került „vászonra”: a Jurošik a zakliatná princezná (Jurošik és az elvarázsolt hercegkisasszony), valamint a Jurošik a snehuliák (Jurošik és a hóember). A rajzfilmek történetét szinkronban fordították az óvónők. A mesék segítségével az apróságok találkozhattak a szlovák nyelvvel, illetve az egyszerűbb szavakkal és kifejezésekkel.

A hét több napján szlovák és magyar télapós és hóemberes dalokat is énekeltek közösen az ovisok, hiszen a Mikulás már úton volt hozzájuk. Aztán meg is érkezett óvodánkba a jóságos, nagyszakállú, aki puttonyában mindenféle jót hozott.

De a Télapó érkezése előtti hangulatot Vigh-Boda Marcsi alapozta meg, aki a kis kétszemélyes hangszeres kísérőivel vidám ünnepi légkört varázsolt a Hétszínvirág Óvodába. Téli, Mikulás és karácsonyi dalokkal emelték a várakozás bensőséges hangulatát.