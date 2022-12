A csapadékos és téliesre fordult idő ellenére is megnyílt december 10-én, szombaton kora délután az adventi vásár Tokodon, a Községháza előtti téren. Az eseményre kilátogatók a sátor alatt az asztaloknál kézműves termékeket, köztük különleges szappanokat, ajándéktárgyakat, asztaldíszeket, játékokat, de akár festményeket is vásárolhattak.

A sütemények is kelendők voltak, akárcsak a kürtöskalács és a lángos is. A hangulatos programon teával és forralt borral is kedveskedtek a látogatóknak.