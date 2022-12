Mint ismert, a Richter Gedeon Nyrt. kiemelt figyelmet fordít a regionális szintű társadalmi felelősségvállalásra, melynek jegyében az elmúlt években több dorogi oktatási intézményt támogattak esetenkénti 600-600 ezer forinttal. Ezekből az összegekből az Eötvös József Általános Iskolában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában és a Zrínyi Ilona Általános Iskolában digitális táblákat vásároltak, melyek kellően interaktívvá tehetik a tanórákat. A Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium pedig biológia, fizika és kémia tantárgyak oktatását segítő taneszközöket szerzett be.

A Richter Gedeon Nyrt. 2021-ben kezdett el egy tudatos, közös gondolkodást Esztergom városával. Az együttműködés jegyében a vállalat egyik főtámogatóként járult hozzá az idei MCC Feszt nevű nagyszabású fesztivál megrendezéséhez. Az oktatási intézményekkel is partnerségre törekednek, Hernádi Ádám polgármester javaslatára az idei esztendőben 600 ezer forint támogatást nyújtottak az Esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumnak. A helyi és környékbeli településeken élő diákok körében is népszerű intézmény ebből az összegből egy digitális táblát vásárolt, melyet a kémiai előadóteremben helyeztek el.

Fontos a szakképzett utánpótlás Garai Zoltán a digitális tábla átadóján arról is beszélt, hogy a dorogi gyáregység területén több, mint ezer fő munkavállaló dolgozik. Fontosnak tartja a szakképzett utánpótlás biztosítását, hiszen azt tapasztalják, hogy az említett alkalmazottak többsége Esztergom és Dorog vonzáskörzetében él. Hosszú távú terveik között szerepel, hogy az iskolákkal partnerségben megszólítsák és egyfajta életpályamodellt is kínáljanak a természettudományok iránt érdeklődő diákoknak. Úgy véli, hogy a közös gondolkodás és együttműködés révén a tanulók is megláthatják a vállalat nyújtotta lehetőségeket, ezáltal egy részük itt maradna a régióban és a főváros helyett helyben vállalhatnának munkát.

Az átadón Szurdi Gábor intézményvezető elmondta, hogy a céggel való partnerség jegyében arra is nyitottak, hogy a gyáregység alkalmazottai fakultáció keretében biológia, fizika, kémia tantárgyakhoz kapcsolódó interaktív bemutatókat, előadásokat is tartsanak a természettudományok iránt érdeklődő diákoknak. Ugyanakkor abban is lát lehetőséget, hogy az iskola végzős tanulóinak egy része az érettségi, majd a megfelelő felsőfokú, vagy szakirányú végzettség megszerzését követően a jövőben akár a Richter Gedeon Nyrt. munkavállalói legyenek. Végül hozzátette: a gimnázium alapítványának támogatásával törekednek arra, hogy minden tanteremben legyen hasonló digitális eszköz.

A főmérnök fontosnak tartja, hogy a gimnazisták találkozhassanak a Richter fiatal munkavállalóival, ezáltal egy személyesebb kép alakulhat ki bennük a vállalat történetével, kultúrájával és működésével kapcsolatban. Reméli, hogy az együttműködés a jövőben további szinteken is megmutatkozik majd.