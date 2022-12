Ahogy arról már beszámoltunk, szeptemberben merült fel először, hogy az adventi időszakban a megyeszékhelyen is foroghatna óriáskerék. Akkor a független Hajdú Ferenc képviselő adott be önálló indítványt, amelyben egy 50 méteres építmény felállítását szorgalmazta, hogy új élményelemet nyújthassanak a tatabányaiaknak a városközpontban, egy olyan attrakciót ami méltó a 75 éves városhoz. Akkor a Horváth Lunapark Kft. azzal kereste meg őt és Lusztig Péter (Demokratikus Koalíció) alpolgármestert, hogy ezzel emelné az adventi vásár fényét, és az volt a terv, hogy a vállalkozó bérleti díjat nem fizetne, mivel a helyi rendeleteket szerint „nem kell közterülethasználati díjat fizetni azon rendezvények esetében, amelynek megszervezésében az önkormányzat szervezőként szerepel.”

Mire a közgyűlés elé került a javaslat, a kft. már 2500 ingyenjegyet is biztosított volna az önkormányzatnak a kezdteben ígért 1000 helyett, ami Hajdu interpretálásában ötmillió forintos bevételnek felelt meg. A vállalkozó egyébként a T-Busz telephelyére a közgyűlésig már el is vitte a kerék darabjait, amelyért bérleti díjat is fizetett; a közgyűlési jegyzőkönyv tanúsága szerint. Lusztig Péter aztán arról is beszélt, hogy az ő ötlete volt, hogy mi lenne, ha óriáskerékkel ünnepelne a város, majd vidámparkszervező szakemberhez fordult, aki megtalálta neki az említett vállalkozót, majd az úgy döntött, hogy saját kockázatára szállítja előbb Tatabányára a masinát, és hogy az alpolgármester kérte meg a T-Busz ügyvezetőjét, hogy addig ott tárolhassa az elemeit.