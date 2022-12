Az MH Ludovika Zászlóaljnál tett látogatást a napokban Tóth István ezredes, az MH 25. Klapka György Lövészdandár Parancsnoka, aki a végzős honvéd tisztjelöltek számára mutatta be a tatai székhelyű alakulatot, annak felépítését, feladatrendszerét, valamint a betölthető pályakezdő beosztásokat. A tájékoztatón szó esett arról is, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program milyen módon érinti a tatai alakulatot. A Klapka György Lövészdandár parancsnokát Sári Szabolcs ezredes, a Ludovika Zászlóalj parancsnoka fogadta. Az eseményről a honvedelem.hu számolt be.