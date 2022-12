A rossz idő ellenére is remek hangulatban telt a Tiszta Szívvel Az Állatokért alapítvány vasárnapi rendezvénye. A „Fuss a felelős állattartásért”, valamint az „Árva cicák karácsonya” motókkal meghirdetett program igazi közösségi élmény volt a résztvevőknek, akik jó célt is szolgáltak, sőt.

Tíz cicus gazdára is lelt abból a 25-ből, akit a szervezet kivitt az ökoturisztikai központhoz, adományokat is kapott az alapítvány, hogy továbbra is segíthesse a gazdátlan, sorsára hagyott négylábúakat, és hogy a felnövekvő generációkat megtanítsa a felelős állattartás legelemibb sarokpontjaira. Ezért egyébként rendszeresen járnak iskolákba, sőt, óvodába is, hogy a fiatalok, gyerekek első kézből tudják meg, mi mindenre érdemes odafigyelni a házikedvencek kapcsán.