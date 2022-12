A most következő hétvégi ház ugyan nem lebeg, de mindössze 300 méterre található a kuriózumtól! Tulajdonosa jó eséllyel fájó szívvel válik most meg szeretett kincsétől, így bízunk benne, új gazdái is szeretni fogják a mindössze 10,7 millió forintért kínált pihenőt!

Forrás: ingatlanbazar.hu

Eladásra kínálunk 300 m-re a Bokodi-tó „lebegő falujától” részén zártkerti ingatlan besorolású, egy telken két, 27+30 négyzetméteres épületből álló hétvégi házat, melyből az első épület a telken egy fa szerkezetű „Éva” típusú nyaraló: 2db szoba konyha étkező található, majd a telek végén egy tégla építésű nyári konyha mellékhelyiséggel, kézmosóval, amely egy helységből áll.

Közvetlen mellette külön bejárattal egy helységgel szintén. Ez az épület alatt egy 15 négyzetméteres pince is található. Az ingatlan egy kisebb szigeteléssel, gyors elektromos fűtés panel-rendszerrel akár lakható ingatlanná alakítható. A vízellátást egy gyűrűs kút biztosítja. Szomszédságában a lakók barátságosak, szinte minden lakó lakhatásra is használja.

Az ingatlan fekvését tekintve a madárcsicsergés a nyugalom szintén elvarázsolja az embereket,, A telken található diófa, meggy fa, szőlő lugas, ribizli, almafa. Bejáratnál autó beállási lehetőség is rendelkezésünkre áll, a kivezető út teljesen jó minőségű! Megközelíthető Kecskéd felől, Oroszlány felől is.

Vessen egy pillantást hiszen az ingatlan nagyon közkedvelt helyen fekszik, a tó-tól 300 m-re akár horgászásra, nyaralásra is alkalmas,. A tulajdonos szívéhez nőtt nyaralóját családi okok miatt értékesíti csupán. További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!