Hópelyhek ugyan nem szállnak most, és nem lesz fehér karácsonyunk, de csengettyűszó, ünnep, ajándékozás, és ami a legfőbb, szeretet attól még lehet és kell, hogy legyen is. Óriási dalválogatásunk segítségével ti is hangolódhattok az ünnepre, hogy ne a kapkodás, az idegeskedés, az ilyenkor szokásos, majd anekdotává csendesedő családi összecsörrenések visszhangozzanak a lakásban.