32 éve változott meg a megye neve - akkor is táblákat cseréltek

Érdekes évfordulót tartogatott a december vége. Ahogy most, úgy 32 éve is új nevet kapott a megye. Akkor is egy új elem került a névbe, de másik.

1989-ben változtatott nevet a megye Forrás: Dolgozók lapja Fotós: Flajsz Péter Gergő

Mint ismert, január 1-jétől vármegye lesz megyénk is, amelynek apropójából a napokban lecserélték a megyehatárt jelző táblákat is, a megye szót vármegye váltja mostantól.

Érdekesség, hogy épp 32 évvel ezelőtt szintén nevet változtatott a megye: az addig csak Komárom megyéből lett Komárom-Esztergom megye. A változtatást táblacsere is kísérte, amelyet a Dolgozók Lapja december 30-i száma fotón is megörökített.

„Mint ismeretes, a lakosság kívánságára, megyénk országgyűlési képviselőinek indítványára az Elnöki Tanács rendeletére január 1-jétől megyénk elnevezése megváltozik. «Komárom-Esztergom megye» használandó január 1-jétől. A rendelet közigazgatási végrehajtásának sorában megyénk határait jelző közúti táblákat és a középületek cím tábláit már az új elnevezés szerintire cserélik ki. ” – állt a képhírben.

1989-ben változtatott nevet a megye

Forrás: Dolgozók Lapja

